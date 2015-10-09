Москвичи написали десятитомную энциклопедию о столичных улицах

Фото:m24.ru/Юлия Накошная

Жители столицы прислали 1,7 тысяч статей и свыше 2 тысяч фотографий о столичных улицах, домах и других достопримечательностях на конкурс "Узнай Москву с Википедией", сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий. В бумажном виде собранная горожанами информация составляет примерно 10 томов.

"Каждая статья, если ее распечатать на бумаге, займет примерно полторы страницы. Если потом все это умножить на количество статей и разделить на тома, из расчета 400 страниц каждый, получится шесть томов. Но так как еще было сделано более 2 тысяч иллюстраций, получается десятитомная энциклопедия", – отметил исполнительный директор "Викимедиа РУ" (партнер конкурса) Станислав Козловский во время награждения победителей конкурса 8 октября в павильоне "Информационный город" на ВДНХ.

Конкурс стартовал в конце марта 2015 года. Участники могли создать новую тематическую статью, доработать описание уже имеющихся объектов или загрузить свободные для повторного использования иллюстрации по 6 различным номинациям: "Достопримечательности", "География", "Организации", "История", "Биографии", "Иллюстрирование".

Проект "Узнай Москву" Навигационно-туристический проект "Узнай Москву", созданный при поддержке департамента культурного наследия и департамента информационных технологий, рассказывает об истории архитектурных памятников Москвы, помеченных табличкой с QR-кодом. На данный момент на портале уже собраны описания более 1,2 тысячи домов, 72 малоизвестных памятников, 147 территорий, 183 исторических личностей. Первые квесты для проекта "Узнай Москву", появившиеся в августе этого года, разрабатывали сотрудники лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ. В создании новых квестов принимали участие авторитетные москвоведы, историки и искусствоведы.



Напомним, что в октябре 2015 года ресурс дополнили вторым приложением "Узнай Москву фото". Оно позволяет сделать фотографию с историческими личностями в местах, связанных с их жизнью, при помощи технологии дополненной реальности. Для этого телефон нужно навести на специальную табличку с AR-меткой. Сейчас жители и гости столицы могут сделать фото с виртуальными Наполеоном Бонапартом, Михаилом Ломоносовым, Петром Чайковским и Виктором Цоем.

Отметим, что цифровая 3D-копия рок-музыканта стала самой популярной на столичных улицах. С ней чаще всего фотографировались туристы, а недавно поклонники творчества певца даже попытались унести табличку домой.

Кроме того, недавно проект "Узнай Москву" подготовил шесть новых авторских квестов по столичным улицам. Этой осенью москвичи смогут почувствовать себя героями произведений Михаила Булгакова, разгадают тайны Лубянского треугольника, совершат тематические путешествия по ВДНХ и окунутся в мир архитектора Федора Шехтеля.

Чтобы пройти большинство предложенных квестов, нужно не более часа. На каждой из точек пользователи отвечают на вопрос, чтобы получить дальнейшие указания и направление движения. Все маршруты разработаны москвоведами и экскурсоводами.