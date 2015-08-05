У центров госуслуг "Мои документы" появился Instagtam

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

У центров госуслуг "Мои документы" появился свой Instagram. Там будут публиковаться фото, связанные с деятельностью центров госуслуг.

Напомним, что свой аккаунт в Instagram есть и у Московского зоопарка. Недавно он вошел в список из 24 лучших российских инстаграмов. Рейтинг составило англоязычное издание о современной российской культуре The Calvert Journal.

В рейтинг вошел и аккаунт Роскосмоса, который публикует захватывающие виды Земли с Международной космической станции и повседневную жизнь ее обитателей.

Что касается центров госуслуг, то всего в Москве работают 104 центра "Мои документы", обслуживающих более 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса.

Всего столичные центры предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг. К концу 2015 года число центров "Мои документы" в Москве должно возрасти до 109.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 60 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет не более семи минут.