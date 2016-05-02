По следам Блаженной Матроны Московской

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Сегодня, 2 мая, отмечается день памяти блаженной старицы Матроны. Урожденная Матрона Дмитриевна Никонова была канонизирована Русской православной церковью в октябре 2004 года.

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" посетили памятные места в столице, связанные со святой Матроной. Мы отобрали десять самых значимых в ее жизни уголков столицы и теперь готовы представить их вашему вниманию.

1. Николоямская (Ульяновская) улица. Блаженная Матрона жила на этой улице в доме священника Василия, мужа ее послушницы Пелагеи. Дом находился возле церкви Николы на Ямах, которую уже снесли. Теперь на ее месте находится дом 39/43, корпус 1.

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2. Пятницкая улица. Матрона родилась в Тульской губернии в 1881 году. В 1925 году она перебралась в Москву. В житие святой описываются многократные гонения, устроенные против нее богоборческой властью, но всякий раз Матроне удавалось избежать ареста. В одном из домов на Пятницкой улице старица скрывалась от преследований. Однако доподлинно неизвестно, в каком именно.

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3. Вишняковский переулок. В 1935 году Матрона жила у своей племянницы в подвале одного из домов Вишняковского переулка.

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4. Площадь Никитских ворот - еще одно место, рядом с которым довелось жить Матроне Московской.



5. Староконюшенный переулок. Здесь, на Арбате, святая Матрона прожила с 1942 по 1949 год. В старинном деревянном особняке, в 48-метровой комнате, жила односельчанка Матроны Е.М. Жданова с дочерью Зинаидой. Именно в этой комнате три угла занимали иконы, сверху донизу. Деревянный дом по адресу: Староконюшенный переулок, 30, снесли, но сохранились его фотографии. На его месте сейчас высится панельная 12-этажка 1965 года постройки.

Вскоре Матрона переехала под Москву в Сходню, где скончалась в 1952 году в возрасте 70 лет.

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6. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Блаженная Матрона причащалась в этом храме у священника Димитрия. Церковь находится по адресу: Малый Предтеченский переулок, дом 2.

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7. Церковь Положения Ризы Господней на Донской улице. В этом храме, в левом приделе, отпевали блаженную старицу Матрону. Церковь можно найти по адресу: улица Донская, дом 20/6, строение 1.

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8. Даниловское кладбище. Старицу Матрону Димитриевну Никонову похоронили на этом кладбище 4 мая 1952 года. В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Алексия II могилу святой Матроны вскрыли. Ее мощи доставили в московский Данилов монастырь, а затем перенесли в Покровский храм на территории Покровского монастыря и поместили в серебряную гробницу (раку). К ним открыт ежедневный доступ.

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9. Храм святого Мартина Исповедника, папы Римского. Здесь хранится частица мощей и рубашка, в которой блаженная была похоронена. Храм находится по адресу: улица Александра Солженицына, 15.

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10. Покровский монастырь. Сюда 1 мая 1998 года перенесли обретенные мощи старицы Матроны Димитриевны Никоновой. Адрес храма: улица Таганская, 58.

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