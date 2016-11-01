Форма поиска по сайту

01 ноября 2016, 19:23

Экология

Осенне-зимнюю подсветку включили в Москве

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Осенне-зимняя подсветка заработала в столице, сообщает Агентство "Москва". Об этом журналистам сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский.

Он отметил, что подсветка включается четвертый сезон подряд. Изначально она задумывалась для того, чтобы "продлить" светлые дни и "осветить" ночи.

Ливинский подчеркнул, что подсветка на деревьях абсолютно безопасна. В гирляндах и лампочках используется только низкое напряжение: 12 и 24 вольта. Даже если подсветка будет повреждена, она не причинит вреда людям или животным.

Подсветка очень экономична. Общая протяженность гирлянд составляет более тысячи километров. При этом они потребляют всего 1 тысячу 350 киловатт.

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира. Сейчас около двух тысяч зданий и сооружений имеют архитектурно-художественную подсветку. В дополнение к ней создана и осенне-зимняя иллюминация. Ею украшают крупные магистрали, парки и центральные улицы.

