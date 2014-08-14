"Король футбола" Пеле собрался жениться в третий раз

Пеле. Фото: ИТАР-ТАСС

Легендарный бразильский футболист Пеле женится в третий раз. Избранницей "Короля футбола" станет бизнесвумен японского происхождения Марсия Сибеле Аоки, сообщает "Р-Спорт".

Дата церемонии пока неизвестна. Сообщается, что после свадьбы бразилец и его супруга будут жить в Сан-Паулу.

73-летний футболист на 25 лет старше своей избранницы. Он уже дважды был женат - в 1966 и 1994 годах. У "Короля футбола" осталось пять детей.

Отметим, что Пеле трижды выигрывал в составе сборной Бразилии золото чемпионата мира по футболу.