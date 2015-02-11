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Москва 24

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11 февраля, 12:20

Четверть москвичей подают заявление в ЗАГС через интернет

свадьбы подача заявлений в ЗАГС в электронной форме

Фото:ТАСС/Зураб Джавахадзе

Онлайн-заявления в ЗАГС на заключение брака в прошлом году подали около 25 процентов молодоженов, сообщила начальник столичного управления ЗАГС Ирина Муравьева корреспонденту M24.ru.

"В январе этого года показатель онлайн-заявлений многократно вырос", – добавила Муравьева.

По словам начальника управления ЗАГСа, в прошлом году в столице было заключено более тысячи браков в местах историко-культурного наследия, но этот показатель снизился почти на 400 человек по сравнению с 2013 годом.

Муравьева отметила, что в этом году свадебный ажиотаж наблюдается на праздник Красная горка. Те, кто хочет оформить брак 17-18 апреля, следует поторопиться, ведь желающих очень много. Как известно, по христианской традиции именно на праздник Красная горка после долгого перерыва начинается череда венчаний.

Напомним, 1 декабря прошлого года большинство столичных ЗАГСов перешли на электронную систему приема заявлений. С начала года услуга стала доступна для всех ЗАГСов Москвы. Подать онлайн-заявление можно на портале госуслуг.

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Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо пройти регистрацию на портале. Идентификатором при заполнении онлайн-анкеты служат номер пенсионного страхования (СНИЛС) и адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Через портал госуслуг также можно оплатить госпошлину в размере 200 рублей, а в течение пяти дней после отправки заявления жених и невеста получают электронное или sms-уведомление, которое подтверждает статус заявки. После этого им остается лишь ждать наступления заветной даты.

Электронная подача заявления в ЗАГС сменила ранее предоставлявшуюся услугу по электронному бронированию времени регистрации брака.

Отметим, в Москве впервые после 80-годов зарегистрировано более 100 тысяч браков за год. Это связано с политикой города в отношении молодых семей и открытием новых учреждений ЗАГС.

Анатолий Федотов

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