Во всех столичных судах появится система электронного правосудия

Систему электронного правосудия введут во всех столичных судах

В ближайшие два года во всех столичных судах введут систему электронного правосудия, передает телеканал "Москва 24". Она уже была отработана в Московском городском суде.

Система предусматривает аудио- и видеопротокол, прямую связь между районными структурами с Мосгорсудом. Также появится электронный архив и электронные исполнения решений. Это позволит сократить число жалоб на судей и замечаний на протоколы заседаний.

"По согласованию с правительством нам будет выделен кредит, и в течение двух лет все московские суды начнут работать в системе электронного правосудия", - сказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

Как рассказала Егорова, вместе с положительными результатами технические новшества добавили работы судейскому корпусу. Благодаря системе видеофиксации на трассах Москвы количество рассматриваемых дел о нарушении правил дорожного движения увеличилось более чем на 20 процентов.

В то же время Егорова подчеркнула, что в московских судах стабильно снижается волокита, в результате в так называемом остатке оказывается все меньше уголовных дел. Например, число уголовных дел, рассмотренных райсудами Москвы более чем за год, составило всего восемь.

Между тем количество дел, которые были рассмотрены в период от трех месяцев до года, составило 363 — 1,7% общего количества. Остаток же нерассмотренных уголовных дел в прошлом году составил 5,7% их общего количества.