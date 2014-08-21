Жителям "закрытого" подмосковного города ограничили доступ к онлайн-казино

ФотО: ИТАР-ТАСС

В "закрытом" городе Восход подмосковная прокуратура через суд закрыла доступ к сайтам, где проводятся азартные игры и круглосуточно продается алкоголь, передает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга Сети. Прокурор направил пять исков к провайдерам, причем четыре из них были исполнены добровольно, а пятый – по решению суда.

Отметим, что статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) подразумевает особый режим функционирования города и охраны гостайны. Закон обязывает создавать там специальные условия проживания вплоть до запрета на въезд посторонним.

На территории городского округа Восход (бывшего Новопетровск-2), в частности, проходят исследования в сфере радиоразведки и радиоконтрразведки.