Суд не стал блокировать сайт, на котором выложили записи телепередач

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Мосгорсуд отказался блокировать сайты, на которых выложили записи телепередач "Суд присяжных" и "Суд присяжных. Окончательный вердикт", сообщается на сайте МГС.

Судья постановил, что блокировке сайтов по "антипиратскому" закону подлежат только те порталы, которые незаконно размещают фильмы, а телепередачи под это определение не попадают.

В постановлении отмечается, что правообладатель – телекомпания "НТВ" – не предоставила документов, подтверждающих создание передач в качестве фильмов, и их регистрацию в Государственном реестре фильмов.

"Антипиратский закон" "Антипиратский закон" был принят 1 августа 2013 года. С того времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.

"Антипиратский закон" был принят 1 августа 2013 года. С того времени правообладатель может обратиться в Мосгорсуд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором размещен нелегальный контент. Первый сайт, содержащий такой контент, был заблокирован 21 августа.



При этом суд ограничил доступ к сериалам "Прокурорская проверка" и "Возвращение Мухтара 2".

Добавим, что ранее Госдума одобрила поправки в "антипиратский" законопроект, расширяющие его применение: можно будет блокировать сайты, содержащие все виды контента, размещенного с нарушением авторских прав (кроме фотографий).