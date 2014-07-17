Суд не стал в закрытом режиме рассматривать вопрос об аресте Башкатова

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Басманный суд отказался провести в закрытом режиме вопрос об аресте мастера дорожного пути Валерия Башкатова, который подозревается в причастности к аварии в метро, сообщает ИТАР-ТАСС.

О закрытом режиме ходатайствовал следователь, обосновав это тем, что к преступлению причастны иные лица, которым может стать доступна информация о ходе дела. Однако суд не нашел данное основание убедительным и отказал в его удовлетворении.



Следователь также отметил, что Башкатов, находясь на свободе, может вступить в сговор с другими причастными к преступлению лицами, попытаться скрыться, а также предпринять меры к уничтожению доказательств. Прокурор поддержал заявленное требование следствия.





В свою очередь мастер дорожных путей метрополитена Валерий Башкатов сообщил, что не работал с 7 июля.

"Последний раз я работал 7 июля, 13-го числа я уже не работал", - сказал он.

Он также пояснил, что "стрелка была нерабочая" и свои функции не выполняла. Именно поэтому она и была закреплена на 5-миллиметровой проволокой.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В ЧП пострадали более 400 человек, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили (примотали тонкой проволокой), что привело к крушению поезда.