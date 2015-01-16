Газета заплатит 400 тысяч рублей за публикацию данных о ребенке

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Одна из газет Ханты-Мансийского автономного округа заплатит 400 тысяч рублей родителям девочки, чьи данные были опубликованы в издании, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в надзорное ведомство обратилась местная жительница с жалобой на газету. По ее словам, в одном из номеров появились персональные данные ее несовершеннолетней дочери.

Прокурор обратился с иском в суд, где было установлено, что редакция газеты опубликовала сведения о потерпевшей в преступлении, которые позволяют идентифицировать жертву. Своего согласия представители девочки не давали.

В итоге суда взыскал с редакции газеты компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.