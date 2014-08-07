Суд Москвы вынес приговор девяти фальшивомонетчикам

Фото: ИТАР-ТАСС

Люблинский районный суд Москвы приговорил девятерых фальшивомонетчиков к лишению свободы на сроки от 10 до 14 лет, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Все они признаны виновными по статьям "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и "Организация преступного сообщества".

Осужденные подделывали купюры достоинством в 1000 и 5000 тысяч рублей, а также иностранную валюту в двух подпольных цехах. Затем фальшивые деньги сбывались в Москве, Подмосковье и других регионах России.

Участники группировки были задержаны в декабре 2012 года. Уголовное дело против них начали рассматривать в марте этого года. Все фигуранты дела являются уроженцами Северного Кавказа и Армении.