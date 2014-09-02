Суд удовлетворил иск основателя Eviterra к "Авиа Центру"

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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск основателя и гендиректора интернет-компании Eviterra Николая Заярного о защите деловой репутации. Исковое заявление было подано к телекомпании НТВ, "Авиа Центру" и гендиректору последнего Сергею Богачеву, сообщает МИА "Россия сегодня".

Суд удовлетворил требования Заярного к "Авиа Центру" и признал ряд сведений, которые были распространены на сайте компании, не соответствующими действительности. К таковым суд отнес сведения о невозможности Eviterra расплатиться за билеты и сведения о том, что компания фактически бросила клиентов на все новогодние праздники. Суд обязал "Авиа центр" опубликовать опровержение и взыскать с компании в пользу истца 2 рубля.

При этом суд отклонил исковые требования к телекомпании НТВ и гендиректору "Авиа центра". Так, в начале января Богачев заявлял, что проблемы с аннулированными авиабилетами вызваны Eviterra, но на самом деле это было его личное решение.

Напомним, что в результате финансового конфликта между компанией и одним из ее ключевых партнеров в начале января было аннулировано более 6 тысяч авиабилетов, купленных через ресурс Eviterra. Об этом многие туристы узнали только у стойки регистрации в аэропорту или по звонку в авиакомпанию.

Эксперты заявили, что у Evitrerra серьезные финансовые проблемы. Ресурс не перевел вовремя вырученные от продажи билетов деньги головной организации "Авиа Центр". В итоге она признала их недействительными.

Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении компании Eviterra по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Согласно материалам дела, сотрудники фирмы продавали билеты от имени "Авиа Центра", однако полученные от пассажиров деньги в размере миллиона рублей не перечислили и распорядились ими по своему усмотрению.