Суд арестовал на два месяца предполагаемого убийцу женщины и ее сына

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Савеловский суд Москвы на два месяца арестовал Сергея Ананича, подозреваемого в убийстве женщины и ее 14-летнего сына, сообщает ТАСС.

29-летний москвич останется под стражей до 15 августа. Ему инкриминируется совершение преступления по статье "Убийство двух и более лиц". Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

15 июня в квартире одного из жилых домов по улице Дубнинской были найдены тела женщины 1976 года рождения и ее сына 2002 года рождения. На телах погибших были обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области туловища. По данным следствия, подозреваемый проживал в том же подъезде, что и его жертвы.