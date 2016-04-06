Трое мужчин получили срок за кражу трех млн рублей из банкомата

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Гагаринский суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима трех человек, признанных виновными в краже более трех миллионов рублей из банкомата, сообщает Агентство "Москва".

Как выявило следствие, Р. Плугатор, Е. Потемка, М. Федоровский с помощью самодельного устройства повредили круглосуточно работающий банкомат, расположенный в безлюдном месте, а один из них заблокировал движение транспорта, перекрыв дорогу металлическим тросом. Остальные тем временем с помощью газовоздушной смеси разрушили банкомат и похитили находившиеся в нем более трех миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны в марте 2015 года по горячим следам и были помещены под стражу. В январе 2016 года им было предъявлено обвинение по статье "Кража".

Накануне Щербинский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего студентку в электричке. Как установили суд и следствие, вечером 1 ноября прошлого года 49-летний рецидивист ехал в поезде направления Чехов-Царицыно. Мужчина увидел 18-летнюю студентку одного из московских вузов, подошел к ней и, угрожая ножом, изнасиловал. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Позднее полицейские задержали преступника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".