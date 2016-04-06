Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06 апреля 2016, 19:01

Трое мужчин получили срок за кражу трех млн рублей из банкомата

суд следствие суды приговор арест кража

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Гагаринский суд приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима трех человек, признанных виновными в краже более трех миллионов рублей из банкомата, сообщает Агентство "Москва".

Как выявило следствие, Р. Плугатор, Е. Потемка, М. Федоровский с помощью самодельного устройства повредили круглосуточно работающий банкомат, расположенный в безлюдном месте, а один из них заблокировал движение транспорта, перекрыв дорогу металлическим тросом. Остальные тем временем с помощью газовоздушной смеси разрушили банкомат и похитили находившиеся в нем более трех миллионов рублей.

Подозреваемые были задержаны в марте 2015 года по горячим следам и были помещены под стражу. В январе 2016 года им было предъявлено обвинение по статье "Кража".

Накануне Щербинский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы мужчину, изнасиловавшего студентку в электричке. Как установили суд и следствие, вечером 1 ноября прошлого года 49-летний рецидивист ехал в поезде направления Чехов-Царицыно. Мужчина увидел 18-летнюю студентку одного из московских вузов, подошел к ней и, угрожая ножом, изнасиловал. После этого злоумышленник с места преступления скрылся.

Позднее полицейские задержали преступника. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью".

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать