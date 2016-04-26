В Подмосковье привели в порядок воинские захоронения

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На субботнике 23 апреля в Подмосковье привели в порядок около 1,9 тысячи воинских захоронений, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Речь идет о памятниках, стелах, обелисках и других мемориальных сооружениях и объектах, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне.

Субботники прошли на территории 66 муниципалитетов. В рамках мероприятия отремонтировали 86 мемориалов "Вечный огонь". Памятникам реконструировали и восстановили мраморные покрытия, а также провели профилактические работы по запуску и очистке горелок.

В порядок привели и подмосковные кладбища в целом. Власти региона также разработали схемы маршрутов к ним и составили расписание движения общественного транспорта.

В основном, граждане посещают места захоронений в период с апреля по июнь. Кроме того, министерские службы проверили около 50 кладбищ на предмет уборки мусора.