19-летний москвич обвиняется в убийстве студента МГУ

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В столице задержан 19-летний местный житель, обвиняемый в убийстве студента МГУ, сообщает пресс-служба СК России по Москве.

25 июля обвиняемый, находясь в лесопарковой зоне рядом с домом №10 по улице Староволынской, встретил студента экономического факультета МГУ. По версии следствия, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого москвич нанес студенту не менее 20 ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.