16 студентов остаются в больницах после пожара в общежитии РНИМУ им. Пирогова

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В столичных больницах остаются 16 студентов, пострадавших при пожаре в общежитии РНИМУ имени Пирогова, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента здравоохранения.

Трое студентов находятся в крайне тяжелом состоянии, пять человек в тяжелом состоянии, пять – в состоянии средней тяжести, трое – в удовлетворительном.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ), расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

Сообщение о возгорании в здании по улице Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило в 22.21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Причиной пожара, по предварительной версии, стал взрыв микроволновой печи. Проживавшая в комнате на седьмом этаже студентка из Малайзии разогревала ужин в микроволновке.

По всей видимости, электроприбор оказался неисправен и взорвался, из-за чего загорелись находившиеся поблизости от него вещи.