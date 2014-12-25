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Культура

25 декабря 2014, 11:56

Департамент культуры запустит акцию "Урок в библиотеке"

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Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Столичный департамент культуры подвел итоги уходящего года. В пресс-службе ведомства отметили, что большое внимание было уделено детским программам. В будущем году работа по этому направлению продолжится.

Так, для школьников, как предполагается, запустят "Уроки в библиотеке" и "Музыкальные уроки". Они станут продолжением проекта "Творческие уроки", в рамках которого в уходящем году в городе прошли "Уроки в музее".

Ребята, пришедшие на занятия, смогли узнать историю войны 1812 года в Музее-панораме "Бородинская битва", познакомиться поближе с зоологией в Московском зоопарке и с археологией – в Музее Москвы.

Какой будет программа новых "Уроков в библиотеке" и "Музыкальных уроков", пока не сообщается.

Отметим, что осенью этого года десять подведомственных департаменту культуры музеев открыли свои двери для иногородних студентов-первокурсников, поступивших в московские вузы. Среди учреждений, в которые ребята смогли сходить бесплатно, оказались Музей Москвы, музей-заповедник "Царицыно", Музей современного искусства и другие.

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Участниками проекта стали около 10 тысяч иногородних студентов-первокурсников.

Как отмечал ранее руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков, акция помогла ребятам повысить уровень культурного развития, укрепить знания в области истории и искусств, а также адаптироваться в среде нашего мегаполиса.

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