Студент из Непала получал на московской почте книги с гашишем

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В Шереметьево задержали посылку из Индии с книгой, в обложке которой было почти 300 граммов гашиша, сообщает во вторник, 22 июля, пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что на таможенный пост аэропорта Шереметьево в адрес гражданина Непала, который обучается в одном из столичных вузов, поступила посылка с наркотиками.

Во время досмотра посылки, оперативники обнаружили книгу, в обложке которой было спрятано спрессованное вещество. Химическое исследование показало, что растительная масса является гашишем весом 277 граммов.

Получатель посылки был извещен о поступлении на его имя международного почтового отправления. На почте иностранца ждали оперативники. Как только посылка оказалась в руках получателя, он был задержан.

Расследование показало, что эта посылка была не единственной. Ранее на его имя уже приходило подобное "чтиво" из того же города в декабре 2013 года и январе 2014 года. В них также установили наличие наркотических средств.

Кроме того, полицейским стало известно, что отправителем посылок является гражданин России, периодически проживающий в Индии и Непале. В настоящее время оперативниками уже установлено его имя и номер телефона.