Пропавшая в коллекторе студентка МГУ найдена живой

Студентку МГУ, пропавшую в коллекторе на Хорошевском шоссе, нашли живой и невредимой. О пропаже накануне заявил молодой человек 20-летней Полины Прокофьевой. Девушка провела в коллекторе 13 часов

Спасатели нашли студентку МГУ, которая накануне пропала в коллекторе на севере столицы. Девушка-диггер жива и невредима, но находится в сильнейшем стрессе от пережитого страха.

Полина Прокофьева провела в коллекторе 13 часов, она была спасена около 02.00. Девушка является студенткой первого курса Геолого-разведывательного факультета МГУ имени Ломоносова.

Днем 18 октября девушка самостоятельно спустилась в коллектор, расположенный по адресу: Хорошевское шоссе, дом 43а. После этого ее сбило с ног подземным потоком воды и понесло по течению. Затем она застряла в небольшом ответвлении в коллекторе.

Поисково-спасательные отряды МЧС России по Москве искали 20-летнюю студентку на основе схем, предоставленных ГУП "Мосводоканал" и ГУП "Мосводосток".