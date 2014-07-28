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28 июля 2014, 11:50

В СВАО построили храм в честь преподобного Серафима Саровского

строительство храмы проекты религия программа-200

Фото: M24.ru

В Раеве на северо-востоке Москвы завершили строительство православного храма в честь преподобного Серафима Саровского, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сейчас строители работают над внешней и внутренней отделкой храма, также завершается возведение дома причта. Новый трехкупольный кирпичный храм, общая площадь которого составляет 1,1 тысячу квадратных метров, рассчитан на 1 тысячу прихожан.

Программа "200 храмов"

На территории храма также расположены административные и хозяйственные корпуса, духовно-просветительский центр и сторожка с церковной лавкой. При храме работает библиотека, воскресная школа для детей и взрослых. Также желающие могут посещать в храме хоровые кружки и театральную студию.

Всего в СВАО расположено 27 действующих храмов и часовен. В рамках "Программы-200" в округе подобрали 13 участков под строительство новых церковных учреждений.

Напомним, программа строительства храмов действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Городом отведены участки земли под 208 часовен.

Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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