В СВАО построили храм в честь преподобного Серафима Саровского

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В Раеве на северо-востоке Москвы завершили строительство православного храма в честь преподобного Серафима Саровского, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сейчас строители работают над внешней и внутренней отделкой храма, также завершается возведение дома причта. Новый трехкупольный кирпичный храм, общая площадь которого составляет 1,1 тысячу квадратных метров, рассчитан на 1 тысячу прихожан.

Программа "200 храмов"

На территории храма также расположены административные и хозяйственные корпуса, духовно-просветительский центр и сторожка с церковной лавкой. При храме работает библиотека, воскресная школа для детей и взрослых. Также желающие могут посещать в храме хоровые кружки и театральную студию.

Всего в СВАО расположено 27 действующих храмов и часовен. В рамках "Программы-200" в округе подобрали 13 участков под строительство новых церковных учреждений.

Напомним, программа строительства храмов действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. Городом отведены участки земли под 208 часовен.