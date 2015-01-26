Щелковское шоссе реконструируют до конца 2015 года – Бочкарев

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Реконструкция Щелковского шоссе завершится до конца 2015 года. Работы по прокладке дорожного полотна магистрали выполнены на 40%, сообщил в интервью радиостанции "Москва FM" руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Это позволит существенно облегчить ситуацию с трафиком на востоке мегаполиса.

"Москва строится": Щелковское шоссе

По словам Бочкарева, завершено строительство правой стороны эстакады двухуровневой транспортной развязки на пересечении Щелковского шоссе и 9-й Парковой улицы, ведущей в сторону центра города. Кроме того, построены два пешеходных перехода из четырех запланированных.

Сейчас ведется возведение направления в сторону области, после обе эстакады объединят в одну.

Напомним, конкурс на выполнение работ на Щелковском шоссе в июле 2012 года выиграло ОАО "Трансстрой". Сумма контракта составила 9,42 миллиарда рублей при начальной стоимости 10,45 миллиарда.

Ранее сообщалось, что реконструкцию Щелковского шоссе планируют завершить в мае 2015 года. Сроки окончания работ (Щелковское шоссе должны были построить до конца 2014-го) сдвинулись не только по вине строительной компании, но и из-за проблем с освобождением территории в районе Щелковского автовокзала.

Отметим, после реконструкции шоссе увеличится до трех-четырех полос в каждом направлении. Здесь появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта от улицы Преображенский Вал до МКАД, 33 заездных кармана, посадочные площадки и павильоны ожидания на остановках.

Каким станет Щелковское шоссе после реконструкции

На пересечении шоссе с 9-ой Парковой улицей построят двухуровневую транспортную развязку длиной 574 метра. На вылетной магистрали построят новые, либо реконструируют старые светофоры. Кроме того, появится три новых подземных перехода, а два существующих реконструируют.

На дороге обустроят велодорожки и места для парковок. Прилегающие территории озеленят, а окна в домах, примыкающих к шоссе, заменят на шумозащитные.