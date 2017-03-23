Собянин подписал закон о внесении изменений в Генплан Москвы

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Сергей Собянин подписал закон о внесении изменений в генеральный план столицы, сообщает Агентство "Москва".

Действия Генплана будут распространяться на присоединенные территории. Ранее в ходе заседания Мосгордумы депутаты приняли соответствующий закон.

В начале марта правительство Москвы одобрило план развития ТиНАО до 2035 года. С 2017 по 2035 год число рабочих мест в двух округах должно превысить миллион. Генплан направлен на достижение устойчивого экономического развития, повышение уровня жизни и качества городской среды.

Большое внимание будет уделяться развитию транспортной инфраструктуры. На присоединенных территориях построят 33 станции метро. Развитие улично-дорожной сети также включает создание системы поперечных направлений, строительство участка ЦКАД, транспортных развязок, в том числе четырех путепроводов через железную дорогу.