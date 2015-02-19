Завод шведской косметической компании начал работу в Ногинском районе

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В Ногинском районе Московской области запущен производственно-логистический комплекс шведской косметической компании Oriflame, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На участке площадью 26 га, находящемся в собственности Oriflame, разместились завод, склад и дистрибуционный центр. В Ногинске Oriflame намерен производить шампунь, дезодоранты, жидкое мыло, губную помаду и другую косметику.

"Российский рынок есть и будет оставаться важным для нашей компании. Запуск нового производственного комплекса позволит усилить позицию компании на рынке России и стран СНГ", - подчеркнул генеральный директор Oriflame Магнус Брэннстрем.

По данным пресс-службы, строительство комплекса началось осенью 2010 года. Он построен на территории парка "Бориловский" на участке площадью 26 га, инвестиции в проект составили более 150 млн евро.

Штат работников на предприятии – более 500 человек в складской части и 350 в производственной. Общий объем выпускаемой продукции составит около 150 миллионов единиц продукции в год, а средняя зарплата превысит 75 тысяч рублей.