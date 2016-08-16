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16 августа 2016, 12:34

Город

Более 80 жилых домов новых серий построят в Москве за 2,5 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

83 дома новых серий планируется построить в столице до конца 2018 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В настоящее время на 9 предприятиях Москвы завершен процесс модернизации производства. Уже в этом году планируется ввести 12 домов новых серий", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Проекты таких домов предусматривают переменную этажность, наличие угловых секций для формирования квартальной застройки, а также вход в подъезды со стороны внутренних дворов. Первые этажи зданий отведут для магазинов.

Заммэра напомнил, что девять крупных домостроительных комбинатов столицы уже разработали 13 новых серий жилых домов, а 11 проектов панельных домов будут включены в Московский территориальный строительный каталог в этом году.​

С начала года в столице построили свыше 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, 2,1 миллиона из которых занимают жилые дома. Значительная часть объектов построена инвесторами на внебюджетные средства.

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