Завод по производству косметики появится в Новой Москве

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В Троицком округе Новой Москве построят завод по производству косметики, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По предварительным данным, завод обеспечит работой около 500 человек. Участок для строительства новой фабрики площадью 35 тысяч квадратных метров находится в поселке ЛМС.

Ранее глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в Новой Москве к 2035 году создадут до одного миллиона рабочих мест. Почти 20 процентов из них – в сфере торговли и услуг.

Также планируется создать:

134 тысячи рабочих мест – в сфере производства пищевых продуктов, машиностроении, приборостроении и электронике;

130 тысяч – в сфере финансовой деятельности и услуг бизнеса;

114 тысяч – в области строительства жилой и коммерческой недвижимости и объектов инфраструктуры;

70 тысяч рабочих мест – в сегменте научных исследований, высшего и профессионального образования;

104 тысячи – в сегменте дошкольного и школьного образования, здравоохранения и социальных услуг;

82 тысячи создаваемых рабочих мест составят федеральные и региональные органы власти, полиция, частные охранные предприятия, коммунальные услуги;

88 тысячи рабочих – в сфере грузовых и пассажирских перевозок, информационных технологий, коммуникации, почто-курьерской деятельности и логистике;

48 тысяч рабочих мест – в сфере досуга;

более 20 тысяч рабочих мест придется на сельское хозяйство и прочие сферы деятельности.

Как развиваются территории Новой Москвы

Напомним, в Новой Москве создадут зоны отдыха и структурируют застройку. Как пояснила и.о. директора НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина, архитекторы ставили перед собой задачу "упорядочить застройку, которая уже существует и будет возведена в Новой Москве".

В некоторых районах строили только жилые дома, там не было рабочих мест и зон отдыха. "Теперь концепция развития этих территорий – создание комфортной городской среды, баланс жилого и рабочего сектора. При этом мы соблюли наличие объектов социальной инфраструктуры, большой акцент делался на сохранение зеленого массива", – подчеркнула исполняющая обязанности директора.

В декабре 2014 года градостроительно-земельная комиссия осудила проект нового административно-делового центра (АДЦ) около поселка Коммунарка.

Создание центра позволит сократить дефицит рабочих мест в южном и юго-западном секторах города. Кроме того, в АДЦ переедет несколько коммерческих и государственных структур. По мнению властей, это снизит административную, деловую и транспортную нагрузку на исторический центр столицы.