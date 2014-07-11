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11 июля 2014, 18:27

Общая площадь торговых центров Москвы выросла на 7,5% за полугодие

строительство торговые центры Knight Frank

Фото: ИТАР-ТАСС

Совокупная площадь площадей в московских торговых центрах за первое полугодие 2014 года увеличилась на 7,5% - до 7,93 миллиона квадратных метров

Отмечается, что это больше, чем общее количество площадей, введенных в 2011 и 2012 годах и почти достигло уровня 2013 года.

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При этом доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы за год выросла на 0,5 процентных пункта, составив по итогам полугодия 3,5%. На фоне активного строительства объектов уже в ближайшей перспективе доля вакантных помещений в торговых центрах Москвы может увеличиться до 7%, прогнозируется в исследовании компании Knight Frank.

Кроме того, если заявленные к открытию в этом году объекты будут введены, совокупная площадь московских торговых центров может увеличиться более чем на 1,3 миллиона квадратных метров, что составит исторический максимум.

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