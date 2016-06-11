До конца 2018 года на юго-западе Москвы построят 20 жилых домов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В ближайшие годы на территории Юго-Западного округа Москвы планируется построить 20 жилых домов, 6 детских садов, 3 школы и 19 объектов торговли и услуг. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По его словам, в округе активно возводятся объекты социальной инфраструктуры и спорта. Например, в ближайшие годы в районе Ясенево появится новое футбольное поле, а на Куликовской улице и в Чечерском проезде – спортивные комплексы. В Ясенево также планируется обустроить BMX-велодром.

Хуснуллин добавил, что в Южном Бутово ведется строительство подстанции скорой помощи, детско-взрослой поликлиники и консультационно-диагностического центра с поликлиникой.



Заммэра также подчеркнул, что уделяется внимание и дорожному строительству в округе.

"Знаковым транспортным объектом является развязка на пересечении Профсоюзной улицы и МКАД. Основную часть работ по ее реконструкции планируется завершить до конца этого года", – отметил Хуснуллин.



Проект предполагает строительство тоннеля для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Его длина составит 1,2 километра. Также планируется возвести левоповоротную эстакаду для съезда на внутреннюю сторону МКАД при движении из области, разворотную эстакаду через МКАД в районе проезда Одоевского и две эстакады-дублеры с обеих сторон МКАД.