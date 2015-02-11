Москва увеличит темпы жилищного строительства - Хуснуллин

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Город будет увеличивать темпы жилищного строительства. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин в ходе заседания IV российского инвестиционно-строительного форума, передает корреспондент M24.ru.

"Мы приняли непростое решение - будем увеличивать темпы жилищного строительства. Это приоритет. Будем искать нестандартные решения по подготовке площадок и так далее", - сказал заммэра.

Кроме того, столичные власти не планируют в условиях кризиса сокращать адресную инвестиционную программу, ее скорректируют с учетом инфляции. Хуснуллин пояснил, что программа рассчитана на три года и учитывает строительство и реконструкцию целого ряда крупных и значимых для Москвы объектов.

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Сохраняются также планы по строительству объектов транспортной инфраструктуры. "При этом мы переориентируем программу дорожного строительства в те районы города, где возможно привлечение средств инвесторов", - добавил Хуснуллин.

Он также рассказал, условия кредитования и выдачи банковских гарантий в российских кредитных организациях тормозят привлечение подрядчиков.

"Мы приняли решение, что будем открывать счета у подрядчиков в казнечействе и, соответственно, без банковской гарантии и без аванса сможем финансировать подрядчиков. Соответственно, это даст возможность участвовать в конкурсах. Сегодня это очень непростое решение, но мы на него пошли, понимая, что сегодняшние условия кредитования и банковских гарантий стали реальным тормозом привлечения подрядчиков и участия их в конкурсах и аукционах", - пояснил заммэра.

Он отметил, что власти Москвы подготовили ряд решений по развитию ипотеки.

Напомним, 10 февраля Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, в том числе поддержку строительного комплекса.

В частности, в сфере строительства и транспорта власти собираются снизить стоимость градостроительных проектов и перенести введения ограничений для грузовых автомобилей низких экоклассов.