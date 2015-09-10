Компании-застройщику выделен земельный участок для строительства ТПУ "Лефортово"

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Столичные власти выделили компании-застройщику земельный участок для строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лефортово", который будет сооружен на базе одноименной станции Второго кольца метро. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Участок предоставляется без проведения торгов с учетом того, что проект строительства ТПУ и застройки прилегающей территории является масштабным инвестиционным проектом», - сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

В рамках проекта планируется построить станционный комплекс метрополитена и от него крытый пешеходный переход до остановок общественного транспорта. Общая площадь ТПУ составит около 24,6 тысяч квадратных метров. Также предполагается реконструировать кинотеатр "Спутник", увеличив его площадь до 2-х тысяч квадратных метров.

В границы застройки попадает и бывший пруд с хоккейной площадкой, которая летом используется для игр в мини-футбол. На нем будет устроен каток. В административном здании ТПУ оборудуют пункты проката коньков, зону торговли и ресторан. На месте складов построят жилой дом с детским садом и подземным паркингом.

Всего в Москве к 2020 году будет построено 273 транспортно-пересадочных узла, в Московской области – 390. Для строительства каждого из них власти ищут инвесторов. Часть ТПУ – это просто плоскостная парковка и остановки общественного транспорта, а другие – полноценные вокзалы, некоторые – даже высотки.

В 2014 году научно-технический совет департамента строительства утвердил требования к ТПУ. На них должны быть перехватывающие стоянки, отделение полиции, информационная служба, медпункт, комнаты матери и ребенка. Возможны также коммерческие объекты – торговля, общепит, сервис и т.д.