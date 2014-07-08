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Город

08 июля 2014, 13:04

В Москве за год построят 9 млн квадратных метров жилья – Хуснуллин

строительство жилье проекты Марат Хуснуллин недвижимость

В Москве за год построят почти 9 млн квадратных метров недвижимости

До конца 2014 года в Москве возведут 9 миллионов квадратных метров жилья, заявил на заседании правительства заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

По словам чиновника, Москва находится на 10-м месте в мире по числу строящихся объектов, обгоняя Пекин и Гонконг. "93% недвижимости вводится за счет инвесторов и 7% - Москвы", - добавил Хуснуллин. Заммэра подчеркнул, что уже выдано 490 разрешений на строительство.

Кроме того, Хуснуллин считает, что апартаменты надо уравнять в правах с жильем. "Но надо понять, где люди живут, а где находятся временно", - сказал он. Также чиновник добавил, что столичные власти обсуждают с Минстроем принятие таких нормативов. Также, по словам заммэра, Москва может принимать свои градостроительные решения - например, пристроить к апартаментам детские сады.

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Отметим, что апартаменты - это помещения, не относящиеся к жилому фонду, но имеющие необходимые условия для проживания, при этом в них нельзя прописаться. Апартаменты продаются в административных зданиях, и в домах, имеющих статус гостиницы.

Ранее Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что в этом году Москва выйдет на рекордные объемы строительства и ввода жилья.

В общей сложности за первый квартал текущего года в городе построили 55 жилых домов, четыре детских сада на 470 детей, две поликлиники (детско-взрослая на Волжском бульваре на 530 посещений в смену и в городе Московский на 300 посещений), Центр спортивной и балетной травмы и реабилитации в Новоспасском переулке, а также 4 административно-деловых центра, 6 МФК, 14 торгово-бытовых объектов и одну гостиницу.

Помимо этого, завершено строительство второй очереди спортивного центра на улице Гурьянова, физкультурно-оздоровительного комплекса в Бабушкинском районе на улице Искры, Центра кинезитерапии (лечебной физкультуры) на Изумрудной улице и социального приюта для детей и подростков на Алтуфьевском шоссе. Всего с января по март инфраструктура Москвы пополнилась 12 объектами соцкультбыта.

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