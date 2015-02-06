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06 февраля 2015, 12:57

Субсидирование ипотеки поддержит столичный рынок жилья - Хуснуллин

строительство ипотека проекты стройкомплекс Москвы Марат Хуснуллин государственные субсидии первичный рынок жилья

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Государственное субсидирование ипотеки поддержит столичный рынок недвижимости и позволит ипотечным процентам вернуться к уровню прошлого года. Об этом в пятницу заявил руководитель Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, комментируя разработку правительственной программы субсидирования ипотеки.

"Это, безусловно, позитивный сигнал как для застройщиков, так и для потенциальных покупателей недвижимости, не заинтересованных нынешними ставками, которые в среднем составляют 18,5-20 процентов. Ипотечная ставка в 13 процентов соответствует уровням прошлого года и стабилизирует рынок. Если говорить о девелоперах, то это решение в первую очередь поддержит застройщиков нового жилья, поскольку субсидировать планируется только первичный рынок", – отметил заммэра.

Хуснуллин добавил, что в городе сохранится прошлогодний уровень объема ввода недвижимости.

"В 2014 году мы сумели нарастить объемы и ввести около 9 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 3,2 миллиона квадратных метров – это жилье. Эти цифры мы взяли за ориентир и в 2015 году", – заявил заммэра.

Также Марат Хуснуллин сообщил, что Стройкомплекс прорабатывает план антикризисных мер. Власти ускорят принятие градостроительных решений и поддержат строительство, пояснил глава Стройкомплекса.

"В числе предлагаемых антикризисных мер – стимулирование рынка жилья, в первую очередь в сегменте эконом-класса, который сможет дать необходимый толчок отрасли", – уточнил Хуснуллин.

Антикризисный план будет представлен 18 февраля на заседании коллегии Стройкомплекса.

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Напомним, в начале февраля правительство России решило выделить банкам 20 миллиардов рублей на субсидирование ипотеки. В этом случае ставки по ипотечным кредитам снизятся до 13 процентов годовых. Это коснется только первичного рынка жилья.

Таким образом власти рассчитывают поддержать и застройщиков.

Отметим, в начале 2014 года ставка по ипотеке составила в среднем 12,5 процентов. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам в среднем составляют 19 процентов для граждан. Что касается коммерческих кредитов для застройщиков, ставка по ним возросла почти в два раза - с 14 до 27 процентов.

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