Школу и детский сад в Западном Дегунине достроят к осени этого года

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Строительство экспериментальной школы и детского сада в Западном Дегунине закончат осенью этого года. Об этом в интервью Агентству "Москва" рассказал генеральный директор группы компаний "Терра Аури" Денис Бородако.

"Школу и детский сад планируется сдать в эксплуатацию осенью этого года. В перспективе они объединятся в единый учебный центр, где программы дошкольного, начального, основного и полного среднего образования будут реализовываться в отдельных зданиях. Что касается непосредственно учащихся, то их перераспределят из соседних учебно-воспитательных учреждений, которые сегодня зачастую перегружены в два раза", - пояснил он.

По его словам, благодаря новым технологиям в этих объектах удастся значительно снизить энергозатраты. Так, например, в здании школы установят специальный сервер, который будет управлять нагревом. При этом ночью устройство автоматически будет отключать систему отопления и освещения в помещениях. Кроме того, появится система, которая обеспечит сохранение и равномерное распределение тепла в зданиях.

Кроме того, на новых объектах будут использовать высокопрочные краски с ионами серебра, обеззараживающие воздух. "Считается, что заболеваемость детей должна быть ниже, потому что содержащиеся в них частички серебра убивают молекулы вируса. Пока этого никто не видел в действии, это абсолютно новая технология, которая ранее нигде еще не применялась", - пояснил Бородако.

Всего на сегодняшний день компания "Терра Аури" реализует три совместных экспериментальных проекта с "Роснано" и столичной мэрией, среди которых детский сад на 300 мест, общеобразовательная школа на 550 мест на улице Базовская и жилой дом на улице Нижегородская.