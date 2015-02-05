В столице начали проверять стройки на шумность

На столичных стройках начнут проверять уровень шума

В столице начали проверять "шумные" стройки с помощью акустического оборудования, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

В ведомстве отмечают, что жалобы о шуме на стройках являются самыми распространенными обращениями. Только за прошлый год из 495 жалоб, поступивших на "горячую линию", свыше 385 заявлений касались "шумных" застроек.

Теперь Мосгосстройнадзор будет проверять обоснованность таких жалоб жителей с помощью специального оборудования для измерений шума, вибраций и звукоизоляции ограждающих конструкций. Первые испытания по звукоизоляции специалисты лаборатории начали проводить прошедшей осенью.

"По сути, нашим экспертам предстоит работать по четырем основным направлениям: определению звукоизоляции воздушного шума ограждающих конструкций зданий, звукоизоляции ударного шума, измерению шума транспортного потока и уровня вибрации конструкций", - рассказал директор Центра Виктор Егоров.

"Москва в цифрах": Шум в Москве

По его словам, у каждого направления существует своя методика проведения работ. К настоящему времени проведено более 20 обследований объектов на предмет соответствия строительно-акустических параметров требованиям норм и строительных проектов.

"В ходе проводимых испытаний была выявлена потребность города в проведении измерений уровня шума от строительной площадки на прилегающей жилой территории, то есть работ, связанных с "акустическим загрязнением" города. Принято решение по освоению и этого, пока не заявленного в область проводимых обследований направления", - отметил Егоров.

Он подчеркнул, что, несмотря на довольно безобидное название "строительная акустика", нарушение требований и норм может привести к трагическим последствиям. Так, например, в ходе обследований эксперты выявили здание, вибрации на котором значительно усиливались при работе оборудования на близлежащей строительной площадке, что могло привести к разрушению здания.

Допустимые уровни шума Согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда здоровью даже при длительном воздействии, принято считать 55 децибел (звук громкого разговора) в дневное время и 40 децибел ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, однако зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Согласно санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда здоровью даже при длительном воздействии, принято считать 55 децибел (звук громкого разговора) в дневное время и 40 децибел ночью. Такие величины нормальны для нашего уха, однако зачастую уровень окружающего нас шума бывает гораздо выше. Например, шум интенсивного уличного движения достигает 80 децибел, шум поезда в метро около 90 децибел, шум ремонтных работ – до 100 децибел, это же значение является максимально допустимым для наушников плеера по европейским нормам. Звук отбойного молотка достигает 120 децибел, а взлетающего самолета - 145 децибел. При уровнях звука свыше 160 децибел возможен разрыв барабанных перепонок и легких. Смертельный для человека уровень шума – 200 децибел.





Сегодня существует целый ряд ограничений на работу на строительных площадках: строить ночью с 23.00 до 7.00 можно только при наличии специального разрешения, в котором указывается в том числе допустимый уровень шума.

По санитарным нормам, допустимый уровень шума вблизи жилых домов не должен превышать 60 децибел. Внутри жилого помещения в дневное время (с 7.00 до 23 часов) эквивалентный уровень звука не должен превышать 40 децибел, а максимальный – не более 55 децибел, а в ночное время (с 23 до 7.00 часов) эквивалентный уровень звука не должен быть более 30 децибел, а максимальный – не более 45 децибел.