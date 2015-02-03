Разработан план застройки 150 гектар Мневниковской поймы

Фото:m24.ru/Игорь Иванко

Москомархитектура разработала проект планировки Мневниковской поймы, сообщили M24.ru в ведомстве.

Так, в северной части острова, на месте заасфальтированного пустыря, будет построен парламентский центр для Государственной Думы и Совета Федерации площадью в 350 тысяч квадратных метров.

"Перевод сотрудников законодательных органов власти в Мневники позволит улучшить транспортную ситуацию и уменьшить число пробок в центре города", - отметили в Москомархитектуре.

В южной части поймы появятся два спортивных объекта: спортивный центр ЦСКА с ледовой ареной (площадью 220 тысяч кв. метров) и серфинг-парк "Волна" (около 50 тысяч квадрантных метров).

Оба комплекса займут пустырь, расположенный вдоль улицы Нижние Мневники.

Для пешеходов построят два моста, один из которых свяжет пойму с Островной улицей и районом Крылатское, а второй - с улицей Мясищева и районом Филевский парк.

"По переходам жители смогут добираться до новых станций московского метрополитена - "Мневники" и "Терехово", которые также будут открыты в Мневниковской пойме", - пояснили в ведомстве.

"Москва в цифрах": Новая жизнь Мневниковской поймы

Кроме того, столичные власти уберут все свалки и создадут несколько зеленых зон в пойме: ландшафтную, детско-спортивную, пейзажную и дендрологическую. Все они будут связаны в единую прогулочную зону с Филевским и Крылатским парками сетью велопешеходных дорожек.

"В рамках развития Мневниковской поймы будет выполнено благоустройство набережных, берегоукрепление, а также созданы новые пляжи для полноценного отдыха москвичей у воды", - добавили в Москомархитектуре. Кроме того, планируется реконструировать улицу Нижние Мневники, а также построить три автомобильных моста: со стороны улицы Народного Ополчения, Крылатского и мост в створе Новозаводской улицы.

Площадь Мневниковской поймы составляет более 350 гектаров, застроить планируется 150 гектаров из них. Кроме парламентского центра, планируется также возвести общественно-жилые здания и культурные центры.

Сейчас большая часть Мневниковской поймы не благоустроена, находится в запущенном состоянии: несанкционированные свалки площадью около 38 га, разрушенные здания, заброшенные склады, бесхозные гаражи, несанкционированные постройки. "На территории поймы образуются подтопления, оползни и заиливание", - подчеркнули в Москомархитектуре.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщал, что на реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться семь-восемь лет.

Анатолий Федотов