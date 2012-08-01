В Зеленограде появится новый микрорайон

ИТАР-ТАСС

Москомархитектура объявила конкурс на разработку проекта планировки семнадцатого микрорайона района Крюково в Зеленоградском административном округе, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Городские власти планируют в этом месте строительство жилых домов с размещением на первых этажах квартир для инвалидов-колясочников, а также возведение объектов здравоохранения и образования.

Помимо этого, в проекте должен быть предусмотрен план по развитию транспортной инфраструктуры и инженерно-технического оснащения района. Ветхие и аварийные здания необходимо снести, говорится в документации.

Как отмечается, площадь данного участка составляет 43 гектара, с нескольких сторон он окружен лесопарковой зоной. Максимальная цена контракта, по подсчетам специалистов, составляет 11,130 миллионов рублей.