Как устроен учебный центр столичной полиции

Как работает учебный центр полиции Москвы

10 ноября полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.

Какой бы пост ни занимал сотрудник МВД, он проходит обучение в центре профессиональной подготовки. Корреспонденты m24.ru посетили один из них и узнали, как строится обучение.

Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Москве был создан в 1970 году на базе Школы милиции. Изначально он назывался просто "Учебный центр". С момента создания из этих стен вышли 130 тысяч выпускников, в числе которых замначальника Главного управления МВД по Москве генерал-майор полиции Олег Баранов.

Центр нередко принимает иностранные делегации: Китай, Монголия, Корея, Израиль, Белоруссия присылали сюда своих представителей для обмена опытом.

По очной форме образование здесь получают 600 человек. В системе органов внутренних дел учебный центр как школа для обычных граждан. Чтобы иметь возможность проходить дальнейшую службу в полиции, необходимо иметь документ об окончании.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

При поступлении слушатели проходят тестирование, сдают физическую подготовку – отжимаются, подтягиваются на перекладине. Уже на первом этапе идет серьезный отбор. Впрочем, даже если вступительные экзамены пройдены успешно, нет гарантии, что вас не отчислят. Из центра могут отчислить за неуспеваемость и систематическое нарушение дисциплины.

Все преподаватели центра – люди опытные, со многими ситуациями они столкнулись на практике и могут объяснить слушателям теорию на конкретных примерах. То же касается инструкторов по физической подготовке, все они мастера спорта по греко-римской борьбе, джиу-джитсу, дзюдо и самбо.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Учебный день начинается с построения личного состава, на котором доводят оперативную информацию, отмечают лучших в учебе, спорте, а также тех, у кого слабая успеваемость, проводят осмотр внешнего вида сотрудников. Под "Прощание славянки" учащиеся проходят стройными рядами по плацу строевым шагом и начинается учебный день. Опаздывать нельзя. За дисциплиной в центре вообще строго следят: красных ботфортов не увидишь, зато каблуки установленного размера разрешены.

Формально деления по половому признаку здесь нет, но в действительности ребята интересуются разными вещами. Дознание и следствие – женская сфера, ОМОН и ППС, конвой – мужская. Каждый взвод имеет свой график изучения дисциплин согласно учебному плану.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полицейских здесь готовят по базовому набору предметов. Так, сотрудникам ППС нужно иметь представление о криминалистике: технике изъятия следов, фиксации элементов обстановки, охране места происшествия. В то же время методики раскрытия преступлений им не нужно знать, потому что они не следователи и не дознаватели.

Большой упор делается на физическую подготовку. Юноши и девушки тренируются вместе, алгоритм выполнения базовых приемов (их около 60) прописан в отдельном приказе. Для более глубокого обучения используются резиновые муляжи ножей и пистолетов. Освоили базу – можно переходить к моделированию типовых ситуаций: трое на одного, вход в здание, конвоирование подозреваемого, обезвреживание противника. Общую физподготовку при этом никто не отменял: челночный бег, упражнения на пресс, отжимания, подтягивания на перекладине, кувырки. На всякий случай здесь всегда дежурит врач.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

На основах спецтехники слушателей учат разбираться в предметах, с которыми они работают и которые нередко спасают им жизнь. Из чего делают бронежилеты, чем отличается второй класс защиты от пятого, какие травмы можно получить от сильного динамического удара – эти знания помогают сохранять себя и коллег в безопасности.

На полигоне слушателям объясняют, как вести себя в типовых ситуациях – от оцепления остановки с взрывным устройством до посадки и высадки задержанного в автомобиль. Составлению рапортов и оформлению другой документации учат в учебных аудиториях.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В центре есть комната психологической разгрузки. Слушателей не только тестируют при поступлении, но и сопровождают на всех этапах обучения. Работа у ребят стрессовая, поэтому комната доступна в любой момент. Можно включить световую проекцию, которая успокаивает нервы. Также есть мотивирующие программы, снимающие усталость и приводящие в боевую готовность.

Методы применяют разные. Например, есть прибор аудиовизуальной стимуляции. Нужно надеть очки и наушники, после чего включается мигающий красный свет и подается тревожный звук. Программы подбираются индивидуально, энергетизация подходит не всем. Штатный психолог постоянно проводит профилактические беседы со слушателями, чтобы предвидеть возможные психологические травмы.

Софья Бассэль и Сергей Блохин