Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд арестовал инициатора конфликта со стрельбой, который произошел в центре города в ночь на 22 февраля. Юрий Буторин останется под стражей до 21 апреля, сообщили Агентству "Москва" в суде.

По данным правоохранителей, ночью двое молодых людей шли по Петровке, когда из бара вышел посетитель и начал оскорблять мужчин, выкрикивая националистические лозунги.

Завязалась потасовка, в ходе которой посетитель бара достал травматическую "Осу" и выстрелил одному из молодых людей в лицо.

Очевидцы ЧП вызвали полицию, в ходе личного досмотра у нападавшего нашли оружие и националистическую атрибутику.