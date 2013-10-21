Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 09:39

Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту стрельбы у ТЦ на Каховке

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту стрельбы у торгового центра на улице Каховка возбуждено уголовное дело. В результате конфликта между двумя группами граждан, который произошел в ночь на 20 октября, задержаны двое подозреваемых. Их обвиняют в хулиганстве.

По предварительной информации, неизвестные стреляли из травматического оружия. Они ранили трех своих оппонентов. Пострадавших доставили в больницу, прокомментировали M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что раненые отказались от госпитализации. При задержании у одного из подозреваемых изъяли пистолет.

