Два человека погибли и несколько получили ранения в результате стрельбы в городе Сан-Франциско в США, сообщает "Газета.ру".

Выстрелы прогремели рядом с центром почтовой компании United Parcel Service. Стрелок также пострадал при задержании, его доставили в больницу.

FULL STORY: At least 2 people killed and 3 others wounded in shooting at UPS facility in San Francisco https://t.co/SqrQcZifwk pic.twitter.com/hHoflt3yLw