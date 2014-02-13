Раненный при стрельбе в школе № 263 полицейский переведен в палату

Полицейского, раненного при стрельбе в школе, перевели в хирургию

Раненный во время стрельбы в московской школе полицейский переведен из реанимации в палату хирургического отделения НИИ имени Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщил представитель столичного департамента здравоохранения.

По словам врачей, больной поступил в крайне тяжелом состоянии ему сразу провели шестичасовую операцию. Спустя сутки полицейский начал дышать самостоятельно, в настоящее время все жизненно важные параметры у него в норме, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице пришел в школу с отцовским ружьем и винтовкой. Он застрелил учителя географии Андрея Кириллова и взял в заложники учеников 10-го класса. Когда в школу попытались войти приехавшие на вызов охранника полицейские, подросток открыл стрельбу в сторону правоохранителей, ранив одного из них и убив второго.

Чтобы избежать новых жертв, полицейские попросили помощи у родителей ученика. Отец подростка пытался по телефону убедить отпустить школьников. Затем его экипировали бронежилетом и он вошел в класс. После тридцатиминутного разговора молодой человек стал отпускать школьников.

Подросток арестован, ему предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух лиц, в связи с осуществлением лицом своей служебной деятельности, "Покушение на убийство" и "Захват заложников", а также назначена психолого-психиатрическая экспертиза. По одной из версий на преступление его толкнуло переутомление от учебы. По другим данным, подросток решился пойти на захват школы из-за конфликта с одним из учителей, который не хотел ставить ему высший балл за успеваемость. Как рассказали очевидцы, мальчик ворвался на урок с криком, что ему нечего терять.

В связи с трагедией Сергей Собянин распорядился провести ревизию и усилить меры безопасности во всех столичных школах. Для предотвращения подобных ситуаций и опережающего реагирования полиции мэр Москвы призвал школы не экономить и устанавливать камеры наблюдения в классах.