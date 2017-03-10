Сотрудники ППС со стрельбой задержали автомобиль на юге Москвы

Фото: ТАСС/Александр Авилов

Сотрудникам ППС пришлось применить табельное оружие для того, чтобы задержать водителя "Жигулей" на юге столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел около 20:30 на улице Мелитопольская. Сотрудники ППС пустились в погоню за автомобилем "ВАЗ 2115", водитель которого пытался скрыться. Некоторое время полицейские преследовали автомобиль, после чего несколько раз выстрелили в преследуемый автомобиль.

После остановки выяснилось, что внутри находятся двое женщин и двое мужчин. По предварительным данным, ни у одного из них не было с собой документов. Водителя и пассажиров автомобиля доставили в отделение полиции.