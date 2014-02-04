Следователи выясняют причины стрельбы в школе в Отрадном

Причины стрельбы в школе №263 в Отрадном выяснят следователи

Столичные следователи пытаются установить причины стрельбы в школе в Отрадном, унесшей жизни троих человек.

Как сообщает телеканал "Москва 24", по одной из версии десятиклассник страдал острым психическим расстройством. Так это или нет, установит экспертиза.

Напомним, около полудня 3 февраля ученик школы №263 на Отрадной улице открыл стрельбу в помещении учебного заведения, после чего взял в заложники детей и учителей. В результате был убит полицейский и учитель школы, а также ранен охранник.

Устроившего стрельбу старшеклассника нейтрализовали, а заложников освободили в течение часа. Учеников, эвакуированных в ходе ЧП, перевели в соседнюю школу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "Захват заложников", "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".