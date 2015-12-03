Стрельбу в Калифорнии квалифицировали как домашний терроризм

Фото: m24.ru/Александр Авилов

14 человек были убиты и 17 ранены в ходе нападения на центр помощи людям с нарушениями развития в Сан-Бернардино, Калифорния, личности нападавших уже установлены, сообщает "Интерфакс".

Нападавшим оказался местный житель Саед Фарук, он числился инспектором местного управления здравоохранения и был зарегистрирован как участник встречи в центре инвалидов.

Помимо него, в перестрелке участвовали еще двое – мужчина и женщина, их убили в ходе спецоперации. Они были вооружены автоматами Калашникова и пистолетами.

Власти не исключают, что произошедшее было подготовленным террористическим актом. Представитель ФБР сообщил, что такой факт не исключается, но, "как минимум, мы столкнулись с ситуацией, которая характеризуется как терроризм домашнего типа".