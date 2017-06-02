Форма поиска по сайту

Новости

02 июня 2017, 20:55

Происшествия

Центр Копенгагена оцеплен после стрельбы в туристическом районе

Фото: twitter.com/kobenhavnpoliti

Полиция оцепила несколько улиц в центре Копенгагена после инцидента со стрельбой в туристическом районе, сообщает Daily Star.

В полицейском управлении Копенгагена не связывают инцидент с терактом. "Скорее всего, не теракт. Один правонарушитель. Его состояние неизвестно", – говорится в полицейском микроблоге Twitter.

СМИ сообщают о раненом в бедро мужчине и задержании двоих подозреваемых. На месте событий находятся несколько десятков патрульных машин.

