Мужчина на Porsche в центре Москвы обстрелял девушку-водителя

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Мужчина на автомобиле Porsche Cayenne в центре Москвы обстрелял из травматического пистолета девушку-водителя, которая не уступила ему дорогу, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в столичной полиции. Инцидент произошел на Большой Почтовой улице.

По предварительным данным, в ходе конфликта девушка направила в сторону агрессивного водителя струю газа из газового баллончика и попыталась покинуть место происшествия, однако мужчина в ответ достал травматический пистолет и открыл по ней огонь.

После того, как сообщение о стрельбе поступило в полицию, в городе был объявлен план "Перехват". В результате Porsche Cayenne через некоторое время был задержан в районе Сокольников. Пострадавших в этом происшествии не оказалось, однако полиция все равно будет проводить проверку обоснованности применения средств самообороны.

Случаи применения автомобилистами в Москве травматического оружия – не редкость. Так, в начале мая на юге Москвы водитель в ходе ссоры с охранником автостоянки выстрелил в воздух. В результате стрельбы никто не пострадал.

В апреле три человека получили огнестрельные и ножевые ранения в результате конфликта на автозаправочной станции на Матевеевской улице в Москве.

В феврале на Волжском бульваре водитель автомобиля Nissan открыл огонь из травматического пистолета, врезавшись в машину сотрудника полиции, а после скрылся с места ДТП. В результате плана "Перехват" сотрудники правопорядка задержали злоумышленника во дворе его собственного дома