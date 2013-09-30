Вкладчики лишенного лицензии банка получат более 20 миллиардов рублей

Агентство по страхованию вкладов оценило масштаб выплат вкладчикам подмосковного банка "Пушкино", чью лицензию отозвал Центробанк, в 20,2 миллиарда рублей.
Как сообщает пресс-служба АСВ, выплаты начнутся не позднее 14 октября 2013 года. При этом каждый вкладчик получит 100% суммы всех вкладов, если она не превышает 700 тысяч рублей. Деньги сверх этой меры будут выплачены в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.
При этом заявление можно будет подать в течение всего срока ликвидации, который составит два года. Дополнительную информацию можно узнать на "горячей линии" АСВ: 8-800-200-08-05.
Чтобы получить деньги, необходимо предоставить удостоверяющий личность документ и заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Получить деньги можно будет наличными или на счет в другом банке.
Для выплаты агентство задействует банки-агенты, обладающие наиболее широкой федеральной сетью. Кредитные учреждения будут отобраны на конкурсной основе.
Как сообщает телеканал "Москва 24", банк "Пушкино" испытывал трудности с проведением клиентских платежей. Отзыв у него лицензии стал крупнейшим страховым случаем в России.
История вопросаАгентство по страхованию вкладов было создано в 2004 году для обеспечения выплат вкладчикам банков, заявивших о банкротстве или лишенных лицензии. По состоянию на 20 сентября в него входят 878 банков, страховой фонд составляет 238,7 миллиарда рублей.
Вкладчик может рассчитывать на выплаты, если у банка отозвал лицензию ЦБ или при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Тогда кредитная организация обязуется уведомить всех вкладчиков о наступлении страхового случая. Также клиенту банка сообщают о месте, куда он может обратиться за компенсацией.
