30 сентября 2013, 10:51

Экономика

Вкладчики лишенного лицензии банка получат более 20 миллиардов рублей

Вкладчикам банка "Пушкино" компенсируют более 20 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов оценило масштаб выплат вкладчикам подмосковного банка "Пушкино", чью лицензию отозвал Центробанк, в 20,2 миллиарда рублей.

Как сообщает пресс-служба АСВ, выплаты начнутся не позднее 14 октября 2013 года. При этом каждый вкладчик получит 100% суммы всех вкладов, если она не превышает 700 тысяч рублей. Деньги сверх этой меры будут выплачены в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

При этом заявление можно будет подать в течение всего срока ликвидации, который составит два года. Дополнительную информацию можно узнать на "горячей линии" АСВ: 8-800-200-08-05.

Чтобы получить деньги, необходимо предоставить удостоверяющий личность документ и заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Получить деньги можно будет наличными или на счет в другом банке.

Для выплаты агентство задействует банки-агенты, обладающие наиболее широкой федеральной сетью. Кредитные учреждения будут отобраны на конкурсной основе.

Как сообщает телеканал "Москва 24", банк "Пушкино" испытывал трудности с проведением клиентских платежей. Отзыв у него лицензии стал крупнейшим страховым случаем в России.

История вопроса

Агентство по страхованию вкладов было создано в 2004 году для обеспечения выплат вкладчикам банков, заявивших о банкротстве или лишенных лицензии. По состоянию на 20 сентября в него входят 878 банков, страховой фонд составляет 238,7 миллиарда рублей.

Вкладчик может рассчитывать на выплаты, если у банка отозвал лицензию ЦБ или при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. Тогда кредитная организация обязуется уведомить всех вкладчиков о наступлении страхового случая. Также клиенту банка сообщают о месте, куда он может обратиться за компенсацией.

Отзыв лицензии у банков
