МЧС предложило ввести обязательное страхование от чрезвычайных ситуаций

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

МЧС России предложило ввести обязательное страхование от природных опасностей. В первую очередь эта мера направлена на борьбу с последствиями природных пожаров, сообщает МИА "Россия сегодня".

Так, летом 2010 года во время аномальной жары из сгоревших жилых домов были застрахованы только 15 процентов. Пострадали около двухсот населенных пунктов, погибли 62 человека. Общий ущерб превысил 12 миллиардов рублей.

В настоящее время в России насчитывается около 60 миллионов домов и квартир, из них лишь 8 миллионов застрахованы от природных катаклизмов.

В министерстве отмечают, что в последнее время риск возникновения опасных природных явлений и техногенных катастроф растет.

Годовой экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций может достигнуть 1,5-2 процентов от ВВП России – до 900 миллиардов рублей.

Отметим, что в зоне возможного риска проживает 60 процентов населения страны.