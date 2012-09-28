В Московской области в 1,16 раза снизилась заболеваемость туберкулезом

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковье добилось определенных успехов в борьбе с распространением туберкулеза. Количество зарегистрированных случаев страшного заболевания в период с января по август снизилось в 1,16 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но присутствует и негативная тенденция - заболеваемость среди детей выросла более чем в два раза.

Снизилась заболеваемость активной формой туберкулеза, которая наиболее опасна для окружающих и самого больного. За восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 1809 случаев заболевания туберкулезом. Это в 1,16 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заболеваемость среди детей возросла в 2,36 раза - в этом году зафиксировано 132 случая туберкулеза у подростков, а в прошлом году таких случаев было менее 60, сообщает интернет-портал Московской области со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Подмосковью.

Хуже всего дела с детской заболеваемостью туберкулезом обстоят в Раменском и Серпуховском районах Подмосковья. Там показатели заболеваемости превышают общий коэффициент по Московской области в 5 и 3,5 раза соответственно.

Взрослые больше всего болеют в Орехово-Зуевском, Лотошинском и Жуковском районах Подмосковья.

Отметим, что заболеваемость другими формами туберкулеза в области также снизилась. Наибольших успехов удалось добиться в борьбе с бациллярной формой туберкулеза - количество зарегистрированных случаев снизилось более чем на четверть.